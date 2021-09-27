ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ BLIZZARD LUFTTECHNIK

ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ BLIZZARD LUFTTECHNIK

BLIZZARD Lufttechnik – крупнейшая всемирноизвестная компания по производству встроенных пылесосов, вентиляции и систем бельепроводов высшего класса. Центральный офис компании, а также производственные цеха расположены на территории Германии. Уже более 35 лет компания доказывает качество и надежность производимых продуктов. Более 80 % оборудования и комплектующих производится собственными силами с соблюдением строгих немецких канонов качества. Blizzard в России это это системы зарекомендовавшие себя непревзойденным качеством и надежностью. Важнейшие объекты и здания, такие как Московский Кремль, Государственный исторический музей, Большой театр России, дом отдыха Управления делами Президента РФ и др. выполнены с системами центрального пылеудаления Блиццард.

Официальный дилер Близзард на территории Москвы и Московской области – компания watermen, рада предложить своим клиентам лучшую систему центрального пылеудаления.

Встроенные пылесосы Blizzard это :

– надежность (производство Германия),

– долговечность (моторы Siemens c длительностью эксплуатации 20-30 лет),

– технологичность (интерактивные шланги, возможность беспроводного управления),

– удобство управления (счетчик часов работы, определения засора и неисправности, таймер обслуживания и др.),

– эстетичность и простота монтажа (антиаллергенные системы в плинтусе, монтаж в уже отделанном помещении),

– большая линейка продукции (оборудование для любых типов зданий: квартира, коттедж, гостиница, больница и т.д),

– широкий ассортимент комплектующих,

– промышленные системы.

Модельный ряд пылесосов

E-klasse: Качество, надежность, дизайн агрегатов серии “E” отлично впишутся в интерьер Вашей квартиры или дома (максимальная площадь уборки 450 м 2 ). Простота эксплуатации и управления, русифицированное меню, низкий уровень шума и система фильтрации с самоочисткой. В данных моделях предусмотрена система беспроводного соединения пневморозеток, а также беспроводной настенный дисплей.

SL-klasse: Отличное соотношение цены и качества. Мощность и надежность без лишних наворотов. Максимально простое управление и минимальное обслуживание. Обводной двигатель с повышенным ресурсом работы. Встроенный глушитель. Управление агрегатом с ручки шланга. Пылесосы серии “SL” предназначены для квартир, коттеджей и таунхаусов площадью от 100 до 800 м 2 .

S-klasse: Флагманская серия Блиццард. Вам нужно лучшее среди лучшего – тогда эта серия для Вас! Прямоточный коллекторный мотор Siemens с ресурсом более 500 тысяч часов. Вечная модель с сроком эксплуатации 20-30 лет. Самые тихие агрегаты в сравнении с конкурирующими моделями других производителей. Плавный старт и защита от перегрева. Электронное управление, умная система автоматики. Пылесосы серии “S” предназначены для квартир, коттеджей и таунхаусов площадью от 100 до 700 м 2 .

НОВИНКА! V-klasse: Моноблочные полупромышленные встроенные пылесосы Blizzard, расчитанные на 2 операторов одновременной уборки. Центральный пылесос blizzard серии V предназначен для централизованной вакуумной пылеуборки резиденций, усадеб, библиотек, театров, кинозалов и кинотеатров, детских садов, офисно-административных зданий с площадью уборки от 1000 до 1400 м 2 . Встроенный пылесос имеет компактный корпус, улучшенный дизайн и включает в себя все самые передовые разработки в системе центрального пылеудаления. Пылесос обладает компактном корпусе все самое лучшее: м отор SIEMENS, инвертор – ABB, к омпрессор очистки фильтра – SHOO.

P-klasse: Профессиональная серия пылесосов Близзард. Используется на объектах с большой площадью уборки (от 1000 м 2 ). Промышленный встроенный пылесос комплектуется двигателем-турбиной Siemens с боковым каналом, циклонным сепаратором, электронным блоком управления с инвертором, виброгасителями и глушителем.

Все для Вашего удобства

Уборочные комплекты: Шланги и комплектующие для стационарных пылесосов от компании Wessel-Werk. 50 лет качества, за которым не угнаться. Оборудование премиум сегмента. Отличная энергономика, выдающийся дизайн, низкий уровень шума. 8 предметов в комплекте, огромный набор дополнительных аксессуаров. Wessel-werk это победитель в номинации промышленный дизайн на Industrie Forum Design Hannover.

Ручки управления: Аксессуар, который хочется держать в руках. Отличная энергономика, простота и удобство управления. Вся необходимая информация на кончиках Ваших пальцев. Осведомление о наполнении пылесборника, очистке фильтра и сроке технического обслуживания. Интеллектуальная автоматика при засоре (автоматическое отключение, защита от перегрева).

Настенный дисплей: Дополнительный аксессуар. Устанавливается в любом удобном месте. Показывает всю важную информацию : состояние центрального пылеудаления, состояние фильтра и пылесборника, а также времени технического обслуживания.

Плинтусная система трубопроводов пылеудаления.

Антиаллиргенная система для открытой прокладки трубопроводов: Уникальная система для прокладки трубопроводов встроенного пылесоса открытым способом. Отличное решение для установки систем центрального пылеудаления в уже отделанных помещениях квартиры, офисах, доме. Трубопроводы овальной формы размещаются в плинтусе, который монтируется по периметру стен. Данный способ позволяет избежать строительных работ.

Модельный ряд Electrolux

Серия Beam Mini и Mindo отличают малые габариты и доступная стоимость агрегатов. Для своих размеров пылесосы обладают отличной мощностью. Это идеальное решение для собственников малогабаритных квартир. Пылесосы Electrolux Oxygen позволяют выбрать модель как для маленькой квартиры, так и для большого загородного дома или коттеджа. Линейка Oxygen включает в себя пять моделей, которые различаются по возможностям и производительности. Отличительная особенность пылесосов серии BEAM Platinum – обходные двигатели. В отличие от прямоточных двигателей они надежно защищены от перепада температур и могут устанавливаться в холодных помещениях, например на балконе. Новая линейка встроенных пылесосов BEAM Alliance имеет еще более мощный мотор и новый шланг с насадками, входящими в комплект поставки. Пульт управления на ручке позволяет регулировать мощность всасывания.

Интересные факты:

Первые встроенные пылесосы от компании Beam Industries появились в США в 1957 году. С тех пор многофункциональные уборочные машины прочно обосновались на западном рынке, практически вытеснив обычные пылесосы. В Россию изобретение американских инженеров пришло несколько лет назад, поэтому у большинства людей мало информации о встроенных пылесосах. В своей статье мы расскажем о принципах работы и преимуществах умного агрегата.

Как работает встроенный пылесос?

Встроенный пылесос, или централизованная система пылеудаления, интегрируется в современные здания, так же как электросеть, вентиляция, водопровод и канализация. Если система устанавливается во время чернового ремонта, то воздуховоды монтируются сразу в стены, потолки или пол. В случае если в помещении уже сделан готовый ремонт, то воздуховоды прячутся в короба. Небольшой стационарный агрегат, размещенный в подсобном помещении (балкон, кладовка, подвал, стеновой шкаф и т.д.) соединяется воздуховодом с пневматической розеткой. Таких воздуховодов и розеток может быть несколько, исходя из площади квартиры, дома или офиса. Одной розетки достаточно для уборки помещения в 50—60 кв.м. Системы пылеудаления включаются в работу автоматически, сразу после того как в пневморозетку (пневмоклапан) вставляется шланг. Длина шланга — от 5 метров до 15 метров. Управляется встроенный пылесос дистанционно с помощью кнопок и регулятора мощности, которые размещены на рукоятке шланга. Режим работы выбирается в зависимости от вида поверхности, которую вы чистите: паркет, ковер, шторы, мягкая мебель и т.д.

Встроенный пылесос оснащен уникальной системой циклонической очистки.

Мощный поток воздуха засасывает грязь и пыль в специальный циклонообразующий отсек, где воздушный поток получает дополнительное ускорение, раскручиваясь на большой скорости по спирали. За счет центробежной силы все частицы, вплоть до одноклеточных организмов, притягиваются к внешнему контуру отсека. Далее вещества, отделенные от потока воздуха, попадают в специальную воронку, в которой резко теряют скорость и падают в пылесборник, где они прессуются. При такой рациональной упаковке пыли и мусора отпадает необходимость чистить пылесборник чаще, чем 2-3 раза в год.

Система циклонической очистки улавливает 96% пыли, 3% поглощает самоочищающийся фильтр, 1% пыли с мельчайшими частицами удаляется за пределы помещения через выхлопную систему. Встроенный пылесос наводит максимально эффективную, экологически чистую уборку дома и офиса, защищая его обитателей от аллергенов, бактерий и прочих опасных для здоровья микрочастиц.

Отличие встроенного пылесоса от обычного пылесоса:

Встроенный пылесос

Обычный пылесос

НЕПЫЛЬНАЯ РАБОТА. Выхлоп отработанного воздуха из пылесоса выводится на улицу

Выхлоп отработанного воздуха идет в то же помещение, где идет уборка, и поднимает еще не убранную пыль. Поднятая пыль в течение суток оседает, а основной пылевой фон зависает на высоте около 1 м от пола, как раз там, где стоят обеденный и учебный столы, кровати, диваны и т.д.

ЧИСТАЯ РАБОТА. Система «циклон» улавливает 96% пыли, 3% поглощает самоочищающийся фильтр, 1% пыли с частицами менее 0,3 микрона удаляется за пределы помещения

Даже самые дорогостоящие фильтры не могут задерживать частицы менее 0,3 микрона, а это: копоть, табачный дым, чешуйки кожи, продукты жизнедеятельности пылевых клещей и т.д. Этой аллергенной взвесью человек дышит в течение дня.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА. Силовой агрегат размещается на балконе, в любом подсобном помещении и оснащен глушителем и шумоизоляционным материалом.

Раздражающий шум во время уборки

ЛЕГКАЯ РАБОТА. Вам не нужно таскать за собой тяжелый пылесос, в работе используется легкий гибкий шланг

Тяжелый пылесос необходимо передвигать из комнаты в комнату, с этажа на этаж

НЕХЛОПОТНАЯ РАБОТА. Чистка пылесборника 2-3 раза в год.

Пылесборник надо чистить каждые две-три недели

Отличие встроенного пылесоса от моющего пылесоса:



При уборке помещения моющим пылесосом отработанный воздух также остается в помещении, при этом ситуация даже усугубляется. Лишь 30% моющего раствора всасывается пылесосом обратно, остальная химия оседает на ковре, мебели и т.д. Через выхлоп пылесоса в воздух поступает грязная жидкость, которая провоцирует размножение бактерий и грибков. Даже самые современные водяные бактерицидные фильтры не в силах очистить воздух на 100%. Встроенный пылесос, в отличие от обычных и моющих пылесосов, не дает вредным микроорганизмам ни шанса: через выхлопную систему он удаляет их наружу.

Дополнительное преимущество встроенного пылесоса:

Владельцы квартир и домов, а также уборщики офисных зданий, где установлены встроенные пылесосы, единодушно утверждают, что уборка перестала быть для них физически утомительным делом. Они не только не таскают за собой тяжелый пылесос, им больше не нужно тереть щеткой на одном и том же месте — мощность встроенного пылесоса позволяет убрать всю грязь с одного захода.

Процесс монтажа встроенного пылесоса

Процедура монтажа централизованных пылесосов довольно трудоёмкая и сложная, состоящая из нескольких этапов.

Первым делом составляется проект будущей системы. На нём указывается расположение пневморозеток (пневмосовков) в различных комнатах с таким учётом, чтобы шланг смог дотянуться до любых уголков помещения. На основании проекта производится вычисление необходимых конструкционных элементов: протяжённость всасывающих труб и электрокабелей, количество пневморозеток и кнопок управления. Далее осуществляются монтажные работы – прокладывается система воздуховодов, устанавливается центральный блок встроенного пылесоса, подключается электропитание. По окончании монтажа трубы пылеудаления маскируются декоративными настенными элементами. Всю работу следует производить в чётком соответствии с техническими инструкциями.

Установку централизованных пылесосов лучше доверить профессиональным монтажникам. В случае выхода аппарата из строя вследствие неправильного подключения, гарантия на дорогостоящее оборудование будет аннулирована, и весь ремонт владельцу придётся оплачивать из своего кармана.

Пневмовыхлоп

В некоторых моделях встроенных пылесосов есть специальное устройство для отвода пыли прямо на улицу. Через него выводятся самые мелкие частицы, которые не были задержаны фильтрами пылесоса. Это именно та, самая вредная пыль, которую оставляют в воздухе обычные пылесосы. Встроенный пылесос позволяет добиваться 100% ее удаления.

Монтаж встроенных пылесосов производится стационарно в процессе строительства или ремонта. Это позволяет скрыть все коммуникации в стенах или подвесных потолках. Но даже если все строительные работы уже завершены, можно установить декоративный короб или проложить трубопровод по внешней стороне здания.

Встроенные центральные пылесосы Blizzard Lufttechnik (Germany)

Встроенные пылесосы Blizzard Lufttechnik GmbH произведены в Германии и отличаются выгодной стоимостью, а также надежностью и качеством, подтвержденным многолетним опытом их изготовления и эксплуатации. Как они работают? Вставьте шланг в розетку в стене и начните уборку. Через центральный трубопровод пыль отправляется в пылесборник силового блока. Крупные частицы задерживаются в нем, а мелкие выбрасываются наружу через пневмовыхлоп. Узнать подробнее о встроенных пылесосах для дома, таунхауса, квартиры…

Система центрального пылеудаления Blizzard Lufttechnik

Для уборки общественных, коммерческих объектов и частных резиденций площадью от 1000 кв. м. используются профессиональные системы центрального пылеудаления Blizzard с возможностью одновременной уборки несколькими операторами. Они успешно эксплуатируются в Московском Кремле, архиве Исторического музея на Красной площади, Большом театре ПСК ГАБТ, Президентском санатории “Русь” в Сочи и на других объектах. Узнать подробнее о профессиональных системах центрального пылеудаления…

Знаковый объект у стен Кремля: филармония парка Зарядье в Москве

Осуществляется монтаж системы центрального пылеудаления Blizzard Lufttechnik в филармонии парка Зарядья – проекте Правительства Москвы. Парк «Зарядье» – первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 лет. Его масштабы и сложность инженерных решений поражают. В нем будут одновременно тундра, степь, лес и болото. И все это в 300 метрах от Кремля! Жемчужина парка – филармония со стеклянной корой и амфитеатром под открытым небом. Подробнее об объекте…

Центральный встроенный пылесос в Московской Соборной мечети

Президент России Владимир Путин и председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин утром 23 сентября 2015 года открыли Московскую соборную мечеть. Она была возведена на месте исторической мечети рядом со спортивным комплексом «Олимпийский». Новая мечеть стала крупнейшей в Европе: она состоит из шести уровней и способна вместить до 10 тыс. прихожан. На объекте была установлена система центрального пылеудаления (центральный встроенный пылесос) Блиццард. Подробнее об объекте…

Встроенный пылесос в Большом Драм. театре им. Товстоногова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 сентября 2014 года открыл Большой Драматический театр имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали Министр культуры Владимир Мединский и Полпред Президента в Северо-Западном Федеральном округе Георгий Полтавченко. Театр полностью оборудован профессиональной системой центрального пылеудаления (пылеуборки) Blizzard Lufttechnik. Подробнее об объекте…

Встроенный пылесос Blizzard в Академии спорта Ирины Винер

На территории строящегося спортивного комплекса в Новогорске в Подмосковье расположатся международная Академия спорта Ирины Винер, преподавать в которой будут чемпионы мира и Европы, современный детский сад, школа с углубленным изучением английского языка, фитнес-клуб класса люкс и медицинский центр. На объекте осуществляются монтаж и установка системы центрального пылеудаления Блиццард Люфттехник. Смотреть фоторепортаж с объекта.

Децентрализованная вентиляция Blizzard (Germany)

Вентиляционные панели с рекуперацией сохраняют 76% тепла и могут подавать в помещение свежий воздух 24 часа в сутки. Вы можете установить вентпанели Блиццард в помещениях с готовой отделкой в течение суток. Высококлассные антиаллергенные фильтры. Отсутствие шума и сквозняка. Использование рекуператора вместо нагревательного элемента позволяет сэкономить до 20,000 рублей в год. Автоматический контроль чистоты воздуха (CO2). Узнать подробнее…

Вентиляция Blizzard в Московской галерее современного искусства

Галерея включает в себя четыре выставочных зала и арт-резиденцию для талантливых художников. Почему были выбраны децентрализованные вентпанели Блиццард? Владельцам и дизайнерам галереи не хотелось терять ощущение пространства в помещении с невысокими потолками. Чтобы не занижать потолок, от стандартной вентиляции пришлось отказаться. Кроме того, до торжественного открытия оставались считанные дни. Времени на длительный монтаж не оставалось. Подробнее об объекте.

Децентрализованная вентиляция в Посольстве Беларуси в России

В Посольстве Республики Беларусь в России, расположенном в особняке в стиле барокко на Маросейке, была установлена система децентрализованной вентиляции Блиццард. В связи с тем, что здание имеет историческую ценность, изменение интерьеров для прокладки воздуховодов стандартной вентиляции было запрещено. Компактная вентиляция Blizzard оставалась единственным решением, чтобы обеспечить свежий воздух в здании Посольства. Подробнее об объекте.

Объект: Квартира в сталинском доме на Смоленской набережной

Дизайнер Анастасия Каспарян создала современный и в то же время аутентичный интерьер в бывшей коммунальной квартире в сталинском доме 1938 года. Заказчик, переехавший из Великобритании в Россию, заказал установку систем “чистого дома”: центрального встроенного пылесоса (системы центрального пылеудаления) и системы вентиляции с рекуперацией тепла Блиццард Люфттехник (Германия). Подробнее об объекте.

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Москва, 69 км МКАД Бизнес-парк Гринвуд, корп. 1 INFO@BLIZZARD-LT.RU +7 (495) 22 11 911 в Москве с 9-00 до 20-00 +7 (963) 62 11 911 в Москве мобильный +7 (812) 777 1825 в Санкт-Петербурге с 9-00 до 18-00

Встроенные пылесосы

Компания Blizzard Lufttechnik GmbH специализируется на продаже и установке встроенных пылесосов для домов, а также коммерческих, административных и других зданий. Мы предлагаем оборудование Blizzard Lufttechnik, произведенное в Германии. Такие системы обладают безупречным немецким качеством, приемлемой стоимостью, высокой практичностью в эксплуатации. Установка встроенных пылесосов обеспечивает принципиально новый уровень уборки.

Особенности конструкции и эксплуатации

Блок системы центрального пылеудаления устанавливается на лоджии, в гараже, подвале, подсобном помещении. В комнатах дома или другого здания располагаются пневморозетки, к которым при проведении уборки подключается шланг. Базовым эксплуатационным отличием встраиваемого оборудования для пылеудаления от традиционных моделей является то, что всасываемый воздух не выбрасывается в комнату. Он подается через шланг и вмонтированные в стены трубопроводы на центральный блок. Здесь задерживаются крупные частицы, а мелкие через пневмовыхлоп выбрасываются наружу. Это повышает эффективность пылеудаления, ведь даже самая качественная очистка воздуха не гарантирует 100-процентного устранения загрязнителей.

Преимущества

Высококачественная уборка. Она обеспечивается благодаря удалению загрязнителей, механизм которого описан выше. Также высокое качество достигается за счет того, что центральный пылесос обладает более высокой мощностью всасывания (она выше в 5 раз по сравнению с традиционным оборудованием).

Бесшумная работа. Она обусловлена тем, что центральный блок системы пылеудаления расположен вне жилых помещений. Даже с учетом повышенной мощности звук его работы не слышен в комнатах. Это позволяет проводить уборку в ночное время, вблизи спящего ребенка и т. п.

Облегчение труда. Имея центральное пылеудаление, Вам не придется носить с собой тяжелый ручной агрегат. Все, что понадобится, − это компактный легкий шланг. Он подключается к пневморозеткам, которые обычно есть в каждой комнате здания с установленной центральной системой пылеудаления. Облегчение работы также обеспечивается за счет ускорения уборки, что становится возможным благодаря повышению мощности.

Доступность. Цены на встроенные пылесосы являются вполне адекватными и посильными для семьи со средним достатком. Они зависят от мощности оборудования, технических характеристик системы.

Легкость в эксплуатации и обслуживании. Чтобы закончить уборку, нужно просто отключить шланг от пневморозетки. Описываемые системы не нуждаются в очистке после каждой уборки. Удаление пыли со сборника обычно проводится раз в 6 месяцев.

Пылесос BEAM Electrolux. Преимущества системы:

Обводной мотор Ametek, работающий при низких температурах (до -38 0 С), позволяет устанавливать встроенный пылесос на балконах или в неотапливаемых подсобных помещениях.

Сочетание фильтра системы «циклон» и самовстряхивающегося тканевого фильтра с пропиткой Gore-Tex позволяет сделать наружный выхлоп практически невидимым.

Самовстряхивающийся фильтр встроенного пылесоса с пропиткой Gore-Tex не требует замены в течение всего срока службы.

Дополнительная пневморозетка на корпусе энергоблока встроенного пылесоса позволяет не монтировать полноценную розетку с трассой вблизи пылесоса.

Низкий уровень шума при работе встроенного пылесоса достигается сочетанием запатентованной системы глушения звука в моторном отсеке энергоблока с пластиковым глушителем, который входит в комплект к каждому энергоблоку.

Модельный ряд из 5 моделей позволяет спроектировать систему центральной пылеуборки в квартирах, коттеджах, офисах, гостиницах и салонах красоты.

Как работает центральный пылесос Beam Electrolux?

«Просто воткни шланг в розетку» – это вся инструкция по пользованию встроенным пылесосом BEAM. На самом деле, после соединения шланга с пневморозеткой замыкаются электрические контакты, что приводит в действие всю систему.

Пневматических розеток в доме находится несколько: их расположение Вы выбираете сами. От розеток протянуты воздуховоды к расположенному в подсобном помещении встроенному пылесосу.

Все опасные для здоровья частицы пыли засасываются шлангом, усиливая приток свежего воздуха.

Когда лучше устанавливать встроенный пылесос?

Обратите внимание, что самое лучшее время установки встроенного пылесоса BEAM Electrolux – строительство или ремонт здания, до стяжки полов. В этом случае пластиковые трубы будут проложены под стяжкой вместе с другими инженерными коммуникациями, а отверстия в стенах для пневморозеток и выхлопа легко скроются под чистовой отделкой.

Если Вы все-таки стяжка уже сделана, но ремонт еще не закончен, то можно проложить воздуховоды за подвесными потолками.

Если чистовая отделка уже завершена, то пластиковые трубы будут спрятаны в коробах на месте плинтусов, или за декоративной лепниной.

Встроенный пылесос на объекте в п. “Белые Росы”

Встроенный пылесос Beam Electrolux :

системы центрального пылеудаления, встроенные системы уборки



Встроенные пылесосы (или центральные пылесосы, стационарные пылесосы) Beam Electrolux – самые продаваемые встроенные пылесосы в мире. В некоторых странах, например, в Канаде (кстати, максимально сходной с нами по климатическим условиям), доля рынка марки достигает 59%! У нас в стране, по нашим оценкам, она постепенно приближается к 50%. Причины такой популярности бренда – надежность работы, высокая мощность всасывания, низкий уровень шума, стильный дизайн, обилие продуманных технических решений, максимальное соответствие российским условиям эксплуатации.

Как работает встроенный пылесос Beam Electrolux?

“Просто воткни шланг в розетку” – это не обыкновенный рекламный слоган, это почти полная инструкция по пользованию встроенным пылесосом BEAM. Действительно, после простого соединения шланга с пневморозеткой замыкаются электрические контакты, приводящие в действие всю систему, постоянно подключенную к розетке 220В с заземлением. Пневматических розеток может быть несколько: проконсультировавшись с инженером-проектировщиком, Вы сами выберете, где удобнее их расположить.

От розеток идут воздуховоды к расположенному в подсобном помещении пылесосу. Там же протянуты провода низкого напряжения. Опасные для здоровья мельчайшие частицы пыли с огромной скоростью засасываются шлангом и выбрасываются вон из дома по системе воздуховодов. Поскольку воздух выбрасывается наружу, в помещении создается разрежение и усиливается приток свежего воздуха.

Есть модификация уборочного шланга, с которым работа пылесоса начинается сразу после включения в розетку, есть и другая – с тумблером на рукоятке шланга – им регулируется сила всасывания, включение и отключение системы. Рекомендуется, закончив уборку и вынув шланг из розетки, подержать розетку несколько секунд открытой – это даст возможность пылесосу собрать из воздуховодов всю пыль, которая еще не успела дойти до силового агрегата.

Предлагаем Вам посмотреть видео про работу встроенного пылесоса

Beam Electrolux :

Из чего же состоит встроенный пылесос?

4. Уборочный комплект



Монтаж встроенного пылесоса

Когда лучше устанавливать встроенный пылесос?

Обратите внимание, что самое лучшее время установки встроенного пылесоса Beam Electrolux – строительство или ремонт здания, до стяжки полов. В этом случае пластиковые трубы проложат под стяжкой вместе с другими инженерными коммуникациями, а отверстия в стенах для пневморозеток и выхлопа легко скроются под чистовой отделкой. Если Вы все же сделали стяжку, но ремонт еще не закончен, то можно проложить воздуховоды за подвесными потолками. Если уже завершена чистовая отделка, то пластиковые трубы возможно спрятать в коробах на месте плинтусов, или за декоративной лепниной. Мы также имеем опыт наружной проводки с соответствующей теплоизоляцией. Инженер-проектировщик компании “Панорама” на месте, после консультации с Вами, предложит конкретные варианты.

Куда встроен пылесос?

Силовой агрегат встроенного пылесоса Beam Electrolux устанавливается в любом подсобном помещении: в кладовой, гараже, подвале, на балконе или лоджии. Он устойчив к температурным колебаниям, поэтому эти помещения не придется дополнительно утеплять. Единственное ограничение – агрегат не должен находиться под воздействием атмосферных осадков. Так что если у вас нет застекленного балкона, агрегат придется поместить в специальный шкаф.

Идущие от силового агрегата пластиковые воздуховоды могут прокладываться открыто (у пола, потолка, на чердаке, в подвале или гараже), в декоративных коробах (на месте плинтусов) или скрытно (в полу или стенах в штробах или за подвесными потолками и в фальш-полах). Пневморозетки монтируются в стене или полу. Пневмосовок – в коридоре или на кухне на уровне плинтуса в стены, кухонные гарнитуры, мебель, встроенные шкафы. Пластиковый кронштейн для шланга будет установлен в любом удобном для Вас месте.

Как установить встроенный пылесос Beam Electrolux?

Работа по монтажу начинается с того, что наш инженер путем выезда на место или на основании предоставленных Вами планов бесплатно составит индивидуальный проект установки с учетом Ваших пожеланий, расположения инженерных коммуникаций и архитектурных особенностей Вашей квартиры, коттеджа или офиса. Вы можете установить встроенный пылесос сами или силами строителей, которые работают у Вас на объекте. В этом нет ничего сложного, к тому же самостоятельный монтаж помогает экономить деньги. Возможно, поэтому в последнее время он пользуется у наших покупателей все большей популярностью.

Особенно, если учесть, что мы предоставляем инструкцию по монтажу, а наши инженеры готовы ответить на все связанные с ним вопросы. Если вы не уверены в собственных силах и у Вас нет строителей, которым можно было бы поручить монтаж встроенного пылесоса, он будет осуществлен силами наших квалифицированных монтажников. По времени это займет 1-2 дня. Данный срок может увеличиться на день-два при большой площади обустраиваемого жилья или сложности разводки воздуховодов.

4 вопроса и ответа о встроенных пылесосах

1. Есть ли шум в процессе уборки?

Встроенный пылесос шумит в кладовке, на балконе или в гараже, а обычный — прямо у вас за спиной.

О том, чтобы встроенные модели создавали как можно меньше шума, каждая фирма-производитель заботится по-своему:

оборудуют их дополнительным глушителем;

устанавливают двойную шумоизоляцию в корпусе;

делают воздуховоды шумопоглощающими;

увеличивают диаметр центрального выхлопа до 110 мм и ставят на крепежные кронштейны силового блока сайлентблоки для изоляции механического шума и вибрации;

устанавливают глушитель не только на выходе, но и на входе.

2. Сколько энергии он потребляет?

Встроенный пылесос потребляет электроэнергии как обычный чайник — от 1 до 3 кВт. При этом он мощнее обычных в 5 раз. Так как силовой агрегат располагается стационарно — в нем установлены более мощные двигатели, а значит, уборка проходит эффективнее.

3. Как работает проветривание?

Модель средней мощности всасывает около 200 м 3 воздуха в час и удаляет его из квартиры наружу. Вместо удаленного, тут же поступает свежий: через открытые окна и вентиляцию.

4. Какой срок службы?

Если пылесосить ежедневно по 30 минут, то ресурса двигателя хватит примерно на 30 лет. Он составляет от 1 800 до 2 000 часов, а у обычных пылесосов это значение около 500 часов. Достаточно заменить электрические щётки двигателя примерно через 10-12 лет, и он продолжит работать.

Как работают встроенные пылесосы

Такие приборы состоят из следующих узлов:

основного рабочего блока;

системы воздуховодов;

пневморозеток;

рабочего шланга с насадками.

Основной блок представляет собой силовой агрегат с пылесборником. Он устойчив к перепадам температур окружающего воздуха, поэтому может устанавливаться в подвалах, на балконах, кладовках.

Единственное требование, которое должно соблюдаться при этом – защита прибора от воздействия атмосферных осадков. В основной блок, помимо двигателя, входят:

вентилятор;

фильтр-сепаратор («циклон»);

дополнительные тканевые и бумажные фильтры;

автоматика.

Существуют модели, имеющие несколько двигателей. Такие пылесосы годятся для установки в доме, где проживают несколько семей.

Электропитание в зависимости от мощности устройства бывает однофазным (220-230 В) или трехфазным (380 В).

Часто воздуховоды скрывают декоративными коробами. Вместе с трубами монтируется кабель напряжением 12 или 24 В, используемый для управления системой: включением, выключением, регулировкой мощности всасывания.

К системе воздуховодов можно подключить и пневмосовок: он устанавливается в удобном для хозяйки месте. Ей остается только смести мусор к совку и нажать на педаль. Весь мусор засосет пневмосистема.

Пневморозетки внешне похожи на обычные электророзетки. К ним подводятся воздуховоды и подключается рабочий шланг.

От одной розетки обслуживается 30-70 квадратных метров площади уборки (в зависимости от длины насадки уборочного шланга).

Уборочный шланг представляет собой гофрированную трубу длиной от пяти до одиннадцати метров. При его подключении к пневморозетке происходит замыкание электроконтактов, что и приводит пылесос в рабочее состояние.

У некоторых приборов на шланге смонтирован переключатель включения-выключения, многие модели обходятся без него: устройство включается простым подсоединением шланга к розетке.

Шланг комплектуется насадками для чистки твердых напольных покрытий, ковров, мягкой мебели. Можно дополнительно подобрать насадки для чистки жалюзи, компьютерной клавиатуры и т.д.

Очищенный воздух выбрасывается на улицу. При этом в помещении возникает разрежение, благодаря чему усиливается приток свежего воздуха извне.

Если у Вас есть сад, то осенью его необходимо убирать от опавших листьев, жухлой травы и так далее. Для этой неприятной процедуры придуманы специальные виды пылесосов. Более подробно о них читайте в статье Садовый пылесос для уборки листьев, в ней описываются разные типы данных агрегатов, стоимость, советы по выбору и многое другое.

А Вы знаете, что некоторые модели моющих пылесосов фирмы Керхер можно использовать для мытья автомобиля? Неплохой способ сэкономить на автомойке! Более подробно об этом читайте прямо здесь, экономьте Ваши средства!

100% удаление пыли и запаха. Встроенный пылесос не отбрасывает отработанный воздух обратно в помещение, но выводит его наружу. Также важно, что в данном случае обратная струя возжу

Встроенный пылесос не отбрасывает отработанный воздух обратно в помещение, но выводит его наружу. Также важно, что в данном случае обратная струя возжу Бесшумная работа. Силовой блок можно разместить за пределами жилых помещений: подвал, гараж, лоджия.

Силовой блок можно разместить за пределами жилых помещений: подвал, гараж, лоджия. Комфортная уборка. Нет необходимости носить с собой повсюду тяжелый пылесос (с водой некоторые модели могут весить до 12-15 кг), достаточно носить с собой легкий и удобный шланг. Для оператичной уборки можно разместить небольшие компактные шланги сразу на месте: кухня, прихожая, гараж.

Нет необходимости носить с собой повсюду тяжелый пылесос (с водой некоторые модели могут весить до 12-15 кг), достаточно носить с собой легкий и удобный шланг. Для оператичной уборки можно разместить небольшие компактные шланги сразу на месте: кухня, прихожая, гараж. Не надо чистить после уборки. Центральный пылесос требует гораздо более редкой очистки (1-2 раза в год). Чтобы закончить уборку, достаточно просто достать шланг из розетки.

Центральный пылесос требует гораздо более редкой очистки (1-2 раза в год). Чтобы закончить уборку, достаточно просто достать шланг из розетки. Долговечность. Центральные пылесосы имеют гораздо больший срок эксплуатации, чем переносные.

Центральные пылесосы имеют гораздо больший срок эксплуатации, чем переносные. Выше качество уборки. Силовой стационарный агрегат имеет постоянную силу тяги, не теряющуюся на преодоление забитого фильтра.

Силовой стационарный агрегат имеет постоянную силу тяги, не теряющуюся на преодоление забитого фильтра. Сохраняет интерьер в целости. Конструкция центральных пылесосов исключает возможность случайного повреждения мебели (что возможно во время уборки обычным пылесосом).

Миф №1: В трубопроводах встроенного пылесоса живут мыши и тараканы.

Мыши, тараканы и прочая живность живут там, где есть еда. В трубопроводе центрального встроенного пылесоса еда отсутствует. Более того, во время уборки в системе возникают разрежение и мощный воздушный поток, которые несовместимы с жизнью насекомых и грызунов. Разрежение настолько высоко, что шланг легко поднимает 2-х килограммовую гирю при работающем силовом блоке.

Миф №2: Элитный пылесос с водной очисткой или моющий переносной пылесос — прекрасная альтернатива встроенному пылесосу!

К глубокому разочарованию поклонников пылесосов с водной очисткой (аквафильтром), даже оснащенных HEPA-фильтрами, эти помощники не могут справиться с мелкодисперсной аллергенной пылью размером 0,3 микрона и ниже. В состав этой мелкодисперсной пыли входят остатки пылевых клещей, вирусы, бактерии, споры грибков, частички сигаретного дыма. Даже увеличение числа степеней фильтрации до 7 и выше не приводит к желаемому результату. Производители этих пылесосов не скрывают факта, что очистка пыли на 99,9% достигается для частиц размером больше 0,3 микрона.

Миф №3: Чтобы установить встроенный пылесос, придется все сломать!

Центральные пылесосы Блиццард Люфттехник созданы для улучшения жизни, а не для приобретения головной боли. Если Ваш дом находится на стадии строительства, Вы просто вызываете инженерную компанию — дилера Blizzard Lufttechnik, и они вносят в проект месторасположение силового агрегата, пневматических розеток и трубопроводов. И вся система будет установлена как раз перед чистовой отделкой дома. Монтаж системы занимает примерно 2-3 дня для дома размером 300 кв.м. А вот если Вы планируете сделать ремонт квартиры, но ломать стены в Ваши планы совсем не входило, трубопроводы можно проложить под потолком или вдоль плинтусов, спрятав в декоративные короба.

Миф №4: Это слишком дорогое удовольствие!

Давайте посмотрим на эту «проблему» под таким углом: полная стоимость встроенного пылесоса, включая проектирование, монтаж и установку оборудования, составляет 12-16 EUR на квадратный метр площади помещения. Средний период эксплуатации — 20 лет! Таким образом, получается, что Ваша «плата» за чистый воздух составляет около 8 Euro в месяц…Согласитесь, это удовольствие вполне доступно!

Миф №5: Трубопровод может засориться!

Центральный пылесос часто сравнивают с центральной системой подачи воды. Поэтому мысль о засорении труб появляется автоматически. И потом, уж сколько раз у Вас засорялся переносной пылесос? Десятки! Особенно, если в семье есть маленький ребенок, после которого на полу остается много крупного мусора. Но в системе центральной пылеуборки проблема засоров решена на уровне самой конструкции. Во-первых, диаметр самого отверстия щетки или насадки составляет 19 мм (а диаметр трубопровода — около 50 мм), поэтому вероятность попадания предмета в шланг или саму систему трубопровода очень невелика. Во-вторых, во внутренней части пневморозетки устанавливается предохранительный отвод, который не допустит попадания длинномерных предметов в трубопровод.

А вот если при монтаже центральной системы пылеудаления использовались канализационные или другие трубы, к сожалению, засоров не избежать! Поскольку такие трубы абсолютно не приспособлены для работы центрального пылесоса. Поэтому не забывайте двух простых принципов: при монтаже центральной системы пылеудаления используйте только специальные трубы и фитинги; сам монтаж оборудования должен осуществляться только сертифицированными работниками! Это специалисты высокого уровня, которые прошли специальный курс обучения в компании Blizzard Lufttechnik, используют только профессиональное оборудование, и при возникновении любых вопросов, связанных с функционированием центральной системы пылеудаления, в том числе и засоров, помогут Вам в их решении.

Миф №6: За Ваш чистый воздух будет расплачиваться Ваш сосед.

Многим кажется, что раз при работе встроенного пылесоса выхлоп не попадает в жилое помещение, то вся пыль после уборки будет выбрасываться в атмосферу, и, следовательно, на территорию соседского участка. А вот как происходит на самом деле: вся пыль и грязь, собранная центральным пылесосом, попадает в силовой агрегат, где обрабатывается в циклоне и фильтре тонкой очистки. После чего выхлоп, который выбрасывается наружу, содержит только мелкодисперсную фракцию, невидимую глазом. И пыли как не бывало! Если Вы слышали другие истории про системы центрального пылеудаления, позвоните нам и узнайте, являются ли они правдивыми!